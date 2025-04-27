زيلينسكي يثير الجدل.. اختراق لبروتوكول الفاتيكان ولقاء سريع مع ترامب في جنازة البابا

علّقت صحيفة «التليجراف» البريطانية على السلوك غير الاعتيادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال مراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان، حيث جلس في الصف الأمامي مخالفًا قواعد البروتوكول الدبلوماسي، ليكون بجوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا للقواعد المعمول بها في الفاتيكان، تمنح الأولوية في الجلوس لرؤساء الدول حسب الترتيب الأبجدي للحرف الأول من أسماء بلدانهم باللغة الفرنسية، لكن زيلينسكي اخترق هذه القواعد ليكون بالقرب من ترامب، في خطوة وُصفت بأنها «غير لائقة» في حدث بهذه الأهمية الدينية والدولية.

تفاصيل سلوك زيلنسكي في الفاتيكان

وأضافت «التلجراف» أن زيلينسكي وفقًا لترتيب أبجدية دولته فكان من المفترض أن يجلس في الصف الثالث أو حتى أبعد من ذلك إلى الخلف، إلا أنه جلس في الصف الأمامي بجانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

زيلينسكي يعقد لقاء مصغر مع ترامب

وحرص زيلينسكي على عقد لقاء مصغر مع ترامب استمر 15 دقيقة قبل الجنازة مباشرة في كنيسة القديس بطرس، فيما بينت تقارير صحفية اتفاقهما على استكمال اللقاء بعد وداع البابا، لكن هذا لم يحدث وذهب ترامب سريعا مع زوجته التي حضرت معه مراسم دفن البابا.

وكتب زيلينسكي عبر تليجرام منشورا قال فيه: «الاجتماع كان رمزيًا للغاية، ويمكن أن يصبح تاريخيًا، حال التوصل إلى نتائج، نتوقع تحقيق نتائج لكل القضايا التي بحثناها وتشمل الدفاع عن شعبنا ووقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط والسلام الدائم الذي يمنع اندلاع الحرب مجددًا».

وتابع: «تمكنا من تغطية الكثير من الموضوعات خلال اللقاء المباشر، ونتوقع تحقيق نتائج بشأن ما تحدثنا عنه»، موجها الشكر للرئيس الأميركي.