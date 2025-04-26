لأول مرة منذ «اللقاء المضطرب».. ترامب وزيلينسكي معا في جنازة البابا فرانسيس

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقدا اجتماعًا وصف بـ«المثمر»، يوم السبت في العاصمة الإيطالية روما خلال حضورهما جنازة البابا فرانسيس، بحسب وكالة «رويترز».

وأكد متحدث باسم مكتب زيلينسكي إن الزعيمين اتفقا، في لقاء في كنيسة القديس بطرس استمر نحو 15 دقيقة، على عقد اجتماع ثان في وقت لاحق، وأن فرقهما تعمل على الترتيبات اللازمة لذلك.

واللقاء بينهما في الفاتيكان، وهو الأول منذ الحوار الغاضب بينهما في المكتب البيضاوي فبراير الماضي، والذي أدى إلى توتر العلاقات بين الإدارة الأمريكية وأوكرانيا.

وأشار ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات في البيت الأبيض : «اجتمع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي اليوم على انفراد، وأجريا نقاشًا مثمرًا للغاية. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل حول الاجتماع لاحقًا».

ووصف أندريه يرماك، رئيس مكتب زيلينسكي، الاجتماع بأنه «بناء»، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف ظهر ترامب وزيلينسكي معًا؟

ونشر مكتب زيلينسكي صورًا لاجتماع روما، في إحداها، جلس الرئيسان الأوكراني والأمريكي متقابلين في قاعة واسعة مُبطّنة بالرخام، على بُعد حوالي قدمين، وكانا يميلان نحو بعضهما البعض في حديث، لكن لم يظهر أيٌّ من مساعدي زيلينسكي في الصورة.