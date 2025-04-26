الحرب قد تنتهي قريبًا..ترامب يعلن آخر تطورات المفاوضات بين موسكو وكييف

الحرب قد تنتهي قريبًا..ترامب يعلن آخر تطورات المفاوضات بين موسكو وكييف

الحرب قد تنتهي قريبًا..ترامب يعلن آخر تطورات المفاوضات بين موسكو وكييف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية في اتفاق التسوية بين كييف وموسكو مشيرًا أن المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا كانت جيدة، والاتفاق بينهم أصبح قريبًا.
وذكر موقع شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية أن ترامب صرح من قبل بأن روسيا وأوكرانيا قريبتَيْن للغاية من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن التقى مبعوثه ستيف ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الجمعة لمناقشة خطة واشنطن للسلام.
وقال الرئيس الأمريكي، بعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، إنه كان يومًا جيدًا من المحادثات، ودعا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى بين كييف وموسكو لإتمام الاتفاق، مشيرًا أنه تم الاتفاق على معظم النقاط الرئيسية، دون ذكر أي تفاصيل.

وأدلى ترامب بتصريحاته رغم رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المتكرر لمقترح تنازل كييف عن شبه جزيرة القرم لروسيا، وقال ترامب في مقابلة مع مجلة تايم نُشرت يوم الجمعة إن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 ستبقى تابعة لروسيا ولم تكشف واشنطن عن تفاصيل خطتها للسلام، لكنها اقترحت تجميد القتال وقبول السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم مقابل السلام.

وقُتل رجل أمريكي تم تحديده على أنه ابن نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في شرق أوكرانيا في عام 2024 أثناء قتاله بموجب عقد مع الجيش الروسي، وفقًا لتحقيق أجرته وسائل إعلام روسية مستقلة.

وحمّل الكرملين أوكرانيا مسؤولية تفجير سيارة مفخخة أودى بحياة جنرال روسي رفيع المستوى قرب موسكو يوم الجمعة، قبل ساعات من اجتماع فيتكوف وبوتين ولم تعلق كييف على الانفجار الذي أودى بحياة ياروسلاف موسكاليك، وهو الأحدث في سلسلة من الضباط العسكريين الروس والشخصيات المؤيدة للحرب الذين قُتلوا خلال الحرب.

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