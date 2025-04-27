سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-4-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي عن آخر تحديث في سعر الريال السعودي اليوم الأحد 27-4-2025 مقابل الجنيه المصري؛ إذ سجلت العملة السعودية اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.52 جنيه للشراء، مقابل 13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

تداول سعر الريال السعودي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري بحسب التحديث الموضح عبر مواقع البنوك الرسمية، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم عند 13.56 جنيه للشراء مقابل 13.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر إلى 13.52 جنيه للشراء مقابل 13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.52 جنيه للشراء مقابل 13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 13.53 جنيه للشراء مقابل 13.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

تحدد سعر الريال السعودي في بنك القاهرة عند 13.52 جنيه للشراء مقابل 13.59 جنيه للبيع.

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