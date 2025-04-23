سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-4-2025 في البنوك

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن آخر تحديث في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 23-4-2025 مقابل الجنيه المصري، إذ سجلت العملة السعودية في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر نحو 13.54 جنيه للشراء، مقابل 13.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الريال السعودي في البنوك المصرفية مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديث معلن عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.58 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

تحدد سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند 13.58 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 13.54 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.54 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع.

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