ضبط قائد سيارة تابعة لتطبيق نقل ذكي صدم شخص عمدا بالقاهرة

ضبط قائد سيارة تابعة لتطبيق نقل ذكي صدم شخص عمدا بالقاهرة

ضبط قائد سيارة تابعة لتطبيق نقل ذكي صدم شخص عمدا بالقاهرة

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بالاصطدام عمدا بأحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

وعقب الفحص، تبين أن الواقعة حدثت إثر مشادة كلامية بين المجني عليه وقائد السيارة بسبب خلاف حول طريقة سداد قيمة الأجرة، وعندما توقف المصاب أمام السيارة لتصوير اللوحات المعدنية الخاصة بها، قام قائد السيارة بالاصطدام به ولاذ بالفرار، ما أدى إلى إصابته بكدمات وجروح متفرقة.

وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق السيارة وقائدها، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا