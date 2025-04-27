ضبط قائد سيارة تابعة لتطبيق نقل ذكي صدم شخص عمدا بالقاهرة

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بالاصطدام عمدا بأحد الأشخاص في دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

وعقب الفحص، تبين أن الواقعة حدثت إثر مشادة كلامية بين المجني عليه وقائد السيارة بسبب خلاف حول طريقة سداد قيمة الأجرة، وعندما توقف المصاب أمام السيارة لتصوير اللوحات المعدنية الخاصة بها، قام قائد السيارة بالاصطدام به ولاذ بالفرار، ما أدى إلى إصابته بكدمات وجروح متفرقة.

وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق السيارة وقائدها، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.