كشف ملابسات تحميل الأطفال أعلى سيارة نقل بالشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى من قائد سيارة نقل يقوم بتحميل الطلاب والأطفال أعلى السيارة، مما يعرض حياتهم للخطر في محافظة الشرقية

عقب الفحص، تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق السيارة وقائدها، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات وحماية المواطنين.