ضبط عنصر جنائي خطر بحوزته مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه

ضبط عنصر جنائي خطر بحوزته مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه

ضبط عنصر جنائي خطر بحوزته مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصر جنائي خطر، مقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا، بعد ورود معلومات وتحريات تؤكد تورطه في محاولة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على 10 كيلوجرامات من مخدر الشابو وبندقية خرطوش.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 10 ملايين جنيه.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وحماية المجتمع من خطر المخدرات.

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