«زوجات الأسرى».. الحلقة المنسية في النضال ضد الاحتلال
«زوجات الأسرى».. الحلقة المنسية في النضال ضد الاحتلال
بين الألم والانتظار، تقف زوجات الأسرى الفلسطينيين صامدات كجدران البيوت التى احتضنت قصص الحب والصبر والتحدى، يصارعن مرارة الفقد الطويل لأولئك الذين لا تزال قضبان السجون تسرقهم من أحضان عائلاتهم.
ففى ظلام الزنازين لا يقبع الأسير الفلسطينى وحده، بل تمتد سجون الاحتلال إلى ما بعد الأسلاك الشائكة، حيث تقف الزوجة الفلسطينية التى وجدت نفسها أمام مسئوليات مضاعفة، تتحمل عبء تربية الأبناء، وإدارة شئون البيت، ومواجهة تحديات الحياة وحيدة، بينما يعيش قلبها معلقاً خلف القضبان، منتظراً لحظة الحرية.
كل يوم يمر، يحمل لهن الأمل والألم معاً، الأمل فى رؤية أزواجهن أحراراً، والألم من الغياب الطويل الذى ينهش الروح. ورغم كل هذا، يبقين نبضاً للحياة، يحكين للعالم رواية الوفاء والمقاومة، حيث يصبح الصبر لغة، والشوق صلاة، والانتظار جهاداً لا ينتهى.
ورغم أن بعضهن انتظرن أكثر مما عشن مع أزواجهن، فإنهن لم يعرفن الهزيمة أو الانكسار، وظللن متشبثات بالأمل رافعات لراية الحرية فى وجه ظلم الاحتلال.