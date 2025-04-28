وظائف بشركة تكنولوجية برواتب مجزية وتوفير مواصلات.. اعرف الشروط والتخصصات

كتب - صفية النجار أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمُبادرات الشبابية»، عن وظائف خالية بإحدى الشركات التكنولوجية، من خلال مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من أجل توفير فرص عمل للشباب في جميع التخصصات وتناسب مؤهلاتهم العلمية. ونستعرض خلال هذا التقرير، تفاصيل وظائف الشباب والرياضة ، والتخصصات الطلوبة وشروطها وكيفية التقديم عليها، والتي تأتي على النحو التالي: التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة كيميكال ميديكال تكنولوجيز مهندسين إنتاج، للقيام بالمهام التالية:

- تنفيذ خطة الإنتاج اليومية.

- تحسين العمليات وتقليل الفاقد.

- الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

شروط القبول في لوظائف

يشترط للقبول في الوظائف توافر الآتي:

- بكالوريوس هندسة «ميكانيكا، إنتاج، تصنيع».

- خبرة من 0 إلى 3 سنوات.

- الدقة والتزام بالوقت.

- تواصل قوي وتحمل ضغط.

- نظام الشيفتات: صباحي من 8 إلى 5، أو ليلي من 11 مساء إلى 8 صباحا.

- أماكن العمل: المنطقة الحرة مدينة نصر، القاهرة.

الحقوق والمميزات الوظيفية

وتأتي الحقوق والمميزات الوظيفية كالتالي:

- تأمين اجتماعي وصحي.

- توفير مواصلات.

- مرتبات مجزية.

- كورسات تدريب مستمرة.

كيفية التقديم على الوظائف