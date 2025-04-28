«سيكو سيكو» يتصدر قائمة الإيرادات.. و«الصفا ثانوية بنات» يتراجع

كتبت - نورهان نصرالله:

تراجع جديد سجلته الأفلام المعروضة في شباك التذاكر خلال آخر 24 ساعة في السينمات، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما، عن أمس الأحد، إذ سجل تراجع بلغ 19 % مقارنة بأمس الأول، بإيرادات بلغت مليون و587 ألف جنيه.



يحافظ فيلم سيكو سيكو على تواجده في صدارة شباك التذاكر محققا أكبر نسبة من إجمالي إيرادات الأفلام، بـ مليون و348 ألف جنيه، وذلك عن إجمالي بيع 9 آلاف و705 تذكرة، بينما يليه في المركز الثاني فيلم نجوم الساحل بـ 110 ألف جنيه، بتراجع لم يتجاوز الـ6 %، وذلك مقابل بيع 829 تذكرة.

46 تذكرة لـ فار بـ7 أرواح في السينمات



وجاء فيلم الصفا ثانوية بنات في المركز الثالث في قائمة إيرادات أفلام السينما، محققا 89.8 ألف جنيه، ما يمثل تراجع بنسبة 10 % عن إيرادات أمس الأول، ولكنه سجل بيع عدد تذكر أعلى من فيلم المركز الثاني محقق 846 تذكرة، أما المركز الرابع من نصيب فيلم استنساخ والذي لم يبيع سوى 265 تذكرة لتحقق إيرادات بلغت 32 ألف جنيه.

أما فيلم المركز الأخير، فار بـ 7 أرواح حقق أقل رقم بيع تذاكر، إذ لم يبع سوى 46 تذكرة فقط بلغت 6 آلاف جنيه.