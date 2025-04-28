محافظ البحيرة تعتمد الأحوزة العمرانية بإجمالي 56 قرية و670 عزبة

محافظ البحيرة تعتمد الأحوزة العمرانية بإجمالي 56 قرية و670 عزبة

محافظ البحيرة تعتمد الأحوزة العمرانية بإجمالي 56 قرية و670 عزبة

إحسان شعبان

كلفت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، للإعلان عن موقف تحديث واعتماد الأحوزة العمرانية بالمراكز والقرى، وذلك ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتعزيز الشفافية والاستجابة لكافة تساؤلات المواطنين في هذا الشأن.

الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة

فقد تم خلال الفترة الماضية اعتماد الحيز العمراني لعدد 56 قرية و670 عزبة بنطاق مركز دمنهور، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة التي تنتهجها المحافظة، لتسهيل إجراءات تراخيص البناء ودعم خطط التنمية المستقبلية، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة عمرانية منظمة ومستدامة.

وللاطلاع على قائمة القرى والعزب التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية بمركز دمنهور خلال الفترة السابقه وحتى تاريخه، يُرجى متابعة النماذج المرفقة.

الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة الأحوزة العمرانية في البحيرة

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