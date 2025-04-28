وزير التعليم العالي: 175 مليون وظيفة جديدة متوقع ظهورها خلال الـ5 سنوات المقبلة

وزير التعليم العالي: 175 مليون وظيفة جديدة متوقع ظهورها خلال الـ5 سنوات المقبلة

وزير التعليم العالي: 175 مليون وظيفة جديدة متوقع ظهورها خلال الـ5 سنوات المقبلة

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، ان هناك رؤية جديدة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي تستهدف الربط الرئيسي لمخرجات التعليم بسوق العمل، مضيفا أن الرؤية الموضوعة تستهدف العمل على عدد من المحاور منها سوق العمل والاتصال وغيرها.

احتياجات سوق العمل

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إلقاء كلمته في حفل تدشين النسخة الثانية من مبادرة كن مستعدا بحضور وزير العمل محمد جبران، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أن الاتصال بسوق العمل أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وهي إحدى الأهداف التي تركن إليها الاستراتيجية لخلق اتصال للطلاب بسوق العمل، وهناك مسارين للوصول لسوق العمل تتمثل في احتياجات الوظائف وأنواعها والمسار الثاني يتمثل في المهارات، وهو ما تطلب وجود برامج جديدة تلبى احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إيجاد فرص جديدة في البرامج، وخلق أنماط مختلفة من أجل تلبية متطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا، مؤكدا أن الشهادة العلمية لم تكن هي رقم واحد في البحث عن العمل، ولكنها أصبحت في المرتبة الثالثة في النظر إلى الطالب، حيث تتصدر المهارات وبعده الخبرة أول أهداف أصحاب العمل في البحث عن خريجين ومن ثم الشهادة ومكانها وقوتها.

175 مليون وظيفة ستظهر خلال الـ5 سنوات المقبلة

وأكد أن هناك دراسة حديثة جرى العمل عليها ستوضح أن 175 مليون وظيفة ستظهر خلال الـ5 سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 90 مليون وظيفة ستختفي، وكذلك أن 39% من المهارات الوظيفية للعاملين حاليا تحتاج لتطوير، وأن مصر تحتاج إلى تطوير مهارات 48% من شبابها خلال الفترة المقبلة.


وأشار وزير التعليم العالي أن الدراسات الي تتم الاحتياجات التخصصات لا يتعلق بمصر فقط ولكنها تشمل كافة المناطق والدول في المنطقة والقارة والعالم ككل بحيث أن تكون مصدر مركز إقليم رئيسي لسوق العمل.

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