لبنان يحمّل فرنسا وأمريكا مسؤولية الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار

لبنان يحمّل فرنسا وأمريكا مسؤولية الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار

لبنان يحمّل فرنسا وأمريكا مسؤولية الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار

كتبت: رشا فؤاد

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الدولة اللبنانية تحمل الجانبين الأمريكي والفرنسي مسؤولية الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على لبنان، على خلفية وساطة البلدين للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

وأضاف سنجاب خلال رسالة على الهواء، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان نُفذ من جانب واحد فقط حتى الآن، مشيرا إلى أنّ قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم حتى الآن بالاتفاق، وتواصل عدوانها على لبنان.

3 آلاف خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار

وتابع أنّ هناك أكثر من 3 آلاف خرق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك للسيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن فقط، مضيفا أنّ الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس بشكل كامل، ودعا إلى فتح المجال أمام الجيش اللبناني للانتشار بشكل كامل.

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