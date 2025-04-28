15 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل مأهول بالسكان شمال غزة (فيديو)

كتبت: رشا فؤاد

رصدت كاميرا «القاهرة الإخبارية» انتشال جثامين ضحايا الغارة الإسرائيلية على شمال غزة، فيما أكد يوسف أبو كويك، مراسل القناة من القطاع، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على منزل مأهول بالسكان وبعض النازحين الذين أووا إلى أقاربهم، وسقط قرابة 15 شهيدا وصل 9 منهم إلى مشافي غزة والبقية تحت أنقاض المنزل.

انتشال جثامين الشهداء إثر القصف الإسرائيلي

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، أنه لقلة الإمكانات يعمل الشبان بأيديهم بحثا عن جثامين الضحايا الذين خلفهم قصف الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة، حيث سقط أطفال ونساء إثر غارة شنتها قوات الاحتلال دون سابق إنذار، ولم يكن بمقدور سيارات الدفاع المدني الوصول إلى هذه المنطقة المستهدفة.

استمرار البحث عن جثامين شهداء آخرين

وقال أحد المشاركين في عملية استخراج الشهداء إنهم وجدوا نصف جثة لسيدة، وما زالوا مستمرون في البحث لعلهم يجدون جثامين أخرى داخل قطاع غزة.