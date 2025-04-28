إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة الطبية من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بالدولة، وقعت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتأهيل مرضى الإدمان بمستشفى القوات المسلحة بالإسماعيلية.

وأكد اللواء طبيب محمـد عبد الكريم دياب، قائد المستشفى العسكري للطب النفسي بالهايكستب، حرص القوات المسلحة على تقديم أوجه الرعاية الصحية بكل مجالات الطب النفسي وعلاج الإدمان بما يعود بالنفع على صحة المواطنين من خلال تقديم رعاية طبية متميزة.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إلى التعاون المثمر والبناء مع القوات المسلحة لتوحيد الجهود فى الاكتشاف المبكر وعلاج الإدمان للمرضى، مضيفا أن مستشفى القوات المسلحة بالإسماعيلية تعد أحد الصروح الطبية المتميزة في تقديم خدمات متكاملة لمرضى الإدمان، وفقا لأعلى المعايير الدولية.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم الخدمات العلاجية للمرضى من أبناء محافظة الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، وذلك وفقاً لأساليب علمية متطورة مع مراعاة السرية التامة للمرضى أثناء العلاج وحتى تماثلهم للشفاء.