توجيهات مهمة من «تعليم الجيزة» بشأن التقييمات الأسبوعية وإعادة الانضباط

أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية موسعة شملت مدارس إدارتي 6 أكتوبر والشيخ زايد التعليميتين، لمتابعة سير العملية التعليمية ومعدلات الحضور والتقييمات داخل المدارس. تفعيل لائحة الانضباط المدرسي

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أنه في إدارة 6 أكتوبر التعليمية، تم رصد تأخر عددٍ من الطلاب خارج أسوار المدرسة، وعلى الفور وجَّه باستدعاء الأخصائيات الاجتماعيات، مشددًا على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بصرامة، مع فتح تحقيق عاجل مع الأخصائيات عن طريق مدير عام الإدارة، حفاظًا على هيبة المؤسسة التعليمية.

لا يُعاد التقييم لأي طالب غائب إلا بعذر مقبول رسمي

وخلال زيارته مدرسة الثانوية بنات بالحيين السابع والثامن، أكد سعيد عطية خلال متابعته ضرورة الالتزام الصارم بالتقييمات، مشددًا على أنه لا يُعاد التقييم لأي طالب غائب إلا بعذر مقبول رسمي، وإلا يتم رصد درجة «صفر» في التقييم، مع تفعيل جروبات أولياء الأمور لتحفيز الطلاب على الحضور اليومي.

وفي مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية الثانوية بنات، أشاد بالانتظام اللافت للعملية التعليمية وانضباط الطالبات، موجهاً بضرورة مواصلة الالتزام بالنظافة العامة، واستمرار تفعيل التقييمات بشكل منهجي ومتوازن.

وفي مدرسة الشهيد محمود أبو المجد، أمر وكيل الوزارة بتشكيل لجنة عاجلة لإعادة الانضباط داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة تنظيم عملية توزيع التغذية المدرسية في مواعيدها ووفق الضوابط التربوية.

خلال جولته بمدرسة أبو بكر الصديق للغات، أوصى سعيد عطية بضرورة تفعيل آلية تقييمات الطلاب بشكل يومي، مع التأكيد الصارم على عدم إعادة التقييم للطالب الغائب إلا بعذر مقبول.

كما وجَّه بضرورة تعزيز دور الأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة، وتكثيف التواصل مع أولياء الأمور عبر المنصات الإلكترونية، لضمان حضور الطلاب المنتظم حتى نهاية العام الدراسي.