متحدث «فتح»: قطاع غزة يعيش ظروفا قاسية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية

متحدث «فتح»: قطاع غزة يعيش ظروفا قاسية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية

متحدث «فتح»: قطاع غزة يعيش ظروفا قاسية بسبب الانتهاكات الإسرائيلية

كتبت: رشا فؤاد

قال منذر الحايك المتحدث باسم فتح، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل أدوات الحرب في قطاع غزة ومنها القصف والقتل والتجويع والتعطيش، موضحا أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لذا يتم التعامل بالحلول الذاتية.

قطاع غزة أمام ظروف قاسية ومؤلمة

وأضاف «الحايك»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المياه في قطاع غزة أصبحت ملوثة للغاية، إذ لا يوجد مياه صالحة للشرب تمامًا، نظرا لاختلاط مياه الآبار بالصرف الصحي، مشيرا إلى أن قطاع غزة أمام ظروف قاسية ومؤلمة، بالتالي، الحياة أصبحت تعيسة في القطاع، لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد من السكان رفع راية الاستسلام.

جرائم حرب في غزة

وتابع: «الجميع يشاهد كل ما يحدث في قطاع غزة، كما أن كل المنظمات الدولية تتحدث أن ما يحدث في غزة عبارة عن مجزرة وجرائم حرب وتجويع وتعطيش، لكن عمليات التدخل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي لم تنجح، إذ فشل المجتمع الدولي عن إيقاف الاحتلال عن ارتكاب الجرائم».

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