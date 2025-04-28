رئيس الوزراء يطالب بإنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات الحصول على التراخيص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.



واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة الخطوات التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص المختلفة؛ سعيا لتشجيع مختلف المنشآت على توفيق أوضاعها وتصحيح موقفها.

مدبولي يشدد على ضرورة تبسيط متطلبات إصدار التراخيص



وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة وجود أدلة مبسطة لمختلف المتطلبات الخاصة بإصدار التراخيص، والعمل على تحديث مختلف الأكواد، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية، فضلا عن ضرورة وجود منظومة مميكنة لمختلف هذه الإجراءات والخطوات؛ بما يسهم في التيسير على طالبي الحصول على التراخيص في الوفاء بمختلف تلك المتطلبات التي تضمن إقامة المنشآت بشكل صحيح، ووفقا للمعايير المطبقة في هذا الشأن، إلى جانب توفيق أوضاع القائم منها.

وأكد الجهود المبذولة في إطار ملف التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للحصول على العديد من الخدمات، مطالبا بإنشاء منصة رقمية تستهدف حوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية توحيد مختلف الرسوم الخاصة باستخراج التراخيص بجميع المحافظات لمختلف المنشآت سواء الصناعية أو التجارية أو غيرها.