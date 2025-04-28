محافظ الدقهلية: إنشاء عيادات خارجية بتقسيم الشيخ زايد و15 مايو في جمصة

كتب: آية حسنين

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، 10 توجيهات مهمة تمس مصلحة المواطنين في مختلف الأمور والشئون، التي منها ملفات التصالح والصحة وتخصيص أراضٍ للخدمات الصحية وعيادات خارجية.

إعداد خريطة عمل لتوزيع المهام





وأكد محافظ الدقهلية على السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، ضرورة إعداد خريطة عمل لتوزيع مهام المتابعة بينهما لتعزيز الانضباط وسرعة الإنجاز بجميع قطاعات المحافظة.

توريد القمح وتسهيل الإجراءات على المزارعين





وأكد المحافظ، أهمية متابعة توريد القمح بالشون والصوامع، وتسهيل إجراءات التسليم للمزارعين، مع التنسيق الكامل بين مديريتي الزراعة والتموين لضمان انسيابية الأعمال.

الاستعداد لامتحانات نهاية العام في الدقهلية

وشدد على ضرورة الاستعداد الكامل والجاهزية بلجان امتحانات نهاية العام الدراسي بالمدارس والمعاهد الأزهرية؛ بما يضمن راحة التلاميذ والطلاب، مع التنسيق الأمني المكثف لضمان الانضباط حول المنشآت التعليمية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والتصدي للباعة الجائلين بمحيط المدارس.

إنهاء ملفات التصالح في الدقهلية

ودعا المحافظ إلى الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، ومتابعة الإزالات الفورية لأي تعديات أو مخالفات بنائية على الأراضي الزراعية، وإعداد تقارير تحليلية لحالات المتغيرات المكانية، بالتعاون مع لجان معاينة مركزية بإشراف السكرتير العام، وتسريع إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، مع تحصيل مستحقات الدولة للحفاظ على حقوقها وتحقيق مصالح المواطنين.

إنشاء عيادات خارجية لتقديم الخدمات الطبية

ووافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على إنشاء عيادات خارجية تابعة لمديرية الشؤون الصحية بتقسيم الشيخ زايد و15 مايو بمدينة جمصة، ضمن مجمع خدمات الشيخ زايد، بهدف تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب بريد

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه جرى الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 73 مترا مربعا بقرية هلا التابعة لمركز ميت غمر لإنشاء مكتب بريد لخدمة أهالي القرية.

اعتماد المخططات التفصيلية لمدينة الكردي

ووافق المجلس على إصدار قرار لاعتماد مشروع إعداد المخططات التفصيلية لمدينة الكردي، وفقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد والضوابط القانونية.

حملات تموينية لضبط الأسعار

ووجّه محافظ الدقهلية بمواصلة الحملات التموينية لضبط الأسعار وحماية المستهلك، مع التأكيد على التعامل بحزم مع المخابز المخالفة، من خلال مضاعفة الغرامات وإلغاء التراخيص حال تكرار المخالفة لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين.

تكثيف أعمال النظافة في شوارع الدقهلية



وشدد محافظ الدقهلية على تكثيف أعمال النظافة في الشوارع والميادين والحدائق، وصيانة أعمدة الإنارة، وتحسين الصورة البصرية العامة بالمحافظة.

متابعة موقف السيارات لضبط تعريفة الركوب





وأمر محافظ الدقهلية بمتابعة مواقف السيارات لضبط تعريفة الركوب وخطوط السير، والتصدي لمظاهر الضوضاء والإزعاج الناتجة عن التكاتك والموتوسيكلات وصالات الأفراح بمدينة طلخا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

تقييمات مستمرة لأداء القيادات التنفيذية

وأكد المحافظ، أن الفترة المقبلة تشهد تقييمًا مستمرًا لأداء القيادات التنفيذية بناءً على الجدية في التعامل مع الملفات الحيوية، مع منح الفرص الكاملة للكفاءات الشبابية لتولي المناصب القيادية دعما لمسيرة التطوير والتنمية بمحافظة الدقهلية.







