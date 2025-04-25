«السياحة» تشارك في المعرض الدولي «WTM Latin» بالبرازيل

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، شاركت في المعرض السياحي الدولي WTM Latin America الذي أُقيم بمدينة ساوباولو بالبرازيل، والذي يعد أهم معرض سياحي مهني دولي في منطقة أمريكا اللاتينية.

شركات السياحة بالسوق البرازيلية

وأضافت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أنه خلال المشاركة بالمعرض، عقد محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بهيئة تنشيط السياحة، عدداً من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام بالسوق اللاتيني والمهنية مع مجموعة من منظمي الرحلات وشركات السياحة بالسوق البرازيلية والأسواق المستهدفة بدول أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى عدد من شركات الطيران وغيرها من الشركات الراغبة في التعاون مع المقصد السياحي المصري، والتي تم خلالها مناقشة تعزيز سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق اللاتيني إلى المقصد السياحي المصري، وبحث إمكانية تنفيذ عدد من الأنشطة التسويقية المشتركة بينها حملات ترويجية مشتركة ورحلات تعريفية وقوافل سياحية، وورش عمل لمنظمي الرحلات وشركات السياحة بالسوق اللاتيني لتعريفهم بالمقصد السياحي المصري.

وأشارت إلى أنه تم أيضا استعراض المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والمشروعات السياحية الكبرى به والتي من بينها المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه رسميا يوم 3 يوليو المقبل، ومشروع تطوير مدينة القاهرة التاريخية ومشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن الجناح المصري خلال أيام المعرض شهد إقبالاً كبيراً من قِبل الزائرين ما يعكس مدى اهتمام منظمي الرحلات والمهنيين بالمقصد السياحي المصري، موضحة أن المعرض تضمن العديد من الأنشطة منها المؤتمرات وورش العمل والعروض التقديمية والجلسات الحوارية التي تهدف إلى تبادل المعرفة وتعزيز التواصل والتعاون بين المشاركين.

أهمية المشاركة في المعرض

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد فرصة للترويج لمصر كوجهة سياحية والتواصل وتعزيز العلاقات مع شركاء المهنة من شركات السياحة من خلال تبادل الأفكار والرؤي والخبرات.

جدير بالذكر أن الهيئة شاركت في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 200 متر مربع، يضم 19 عارضا يمثلون فندقين و17 شركة سياحة مصرية من المهتمين بالسوق البرازيلي وأسواق أمريكا اللاتينية.

وقد شارك بالمعرض هذا العام ما يقرب من 41 دولة و797 عارضا، بنسبة زيادة قدرها 13% عن العام السابق، وما يقرب من 27000 من المتخصصين بمجال السياحة والسفر لعقد الصفقات السياحية.