تجديد الثقة في محمود الجعيدي عميدا لكلية الآداب جامعة المنصورة

تجديد الثقة في محمود الجعيدي عميدا لكلية الآداب جامعة المنصورة

تجديد الثقة في محمود الجعيدي عميدا لكلية الآداب جامعة المنصورة

أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور، محمود سليمان الجعيدي، عميدًا لكلية الآداب بجامعة المنصورة لفترة ثانية، تقديرًا لما حققه من جهود بارزة في تطوير الكلية ودعم مسيرتها الأكاديمية.

وحرصت أسرة كلية الآداب من الوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب على تهنئة عميد الكلية بهذه المناسبة، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

ويعد الدكتور محمود الجعيدي من الكفاءات الأكاديمية البارزة بجامعة المنصورة؛ إذ يشغل درجة أستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب، وله إسهامات علمية وأدبية متعددة، من بينها نشر العديد من الدراسات المحكمة والمشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى أعلنت تعيين قيادات جامعية في عدد من المناصب، وذلك بقرارات جمهورية من بين نواب رؤساء جامعات وعمداء كليات في عدد من الجامعات.

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