متحدث «الوزراء»: نسعى إلى تطوير مشروعات استصلاح الأراضي لتوفير احتياجات السوق المحلية

متحدث «الوزراء»: نسعى إلى تطوير مشروعات استصلاح الأراضي لتوفير احتياجات السوق المحلية

متحدث «الوزراء»: نسعى إلى تطوير مشروعات استصلاح الأراضي لتوفير احتياجات السوق المحلية

كتبت- رشا فؤاد:

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تهدف إلى متابعة الإنجازات التي يقوم بها جهاز مستقبل مصر، مؤكدا أن قطاع الزراعة مهم للغاية، لذا نسعى إلى تطوير المشروعات في استصلاح الأراضي وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية من أجل توفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج، بهدف توفير عملة صعبة.

تكوين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للمواطنين

وأضاف «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تسعى إلى ضمان زراعة المنتجات أو السلع الاستراتيجية، ما يساعد على تكوين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للمواطنين، ويساهم في الحفاظ على تواجد السلع الاستراتيجية وضمان استقرار أسعارها بصورة دائمة في الأسواق.

دعم النشاط الزراعي يجلب الاستثمارات الأجنبية

وتابع: «الفلسفة الاقتصادية لمشروعات جهاز مستقبل مصر تعمل على زيادة الرقعة الزراعية، ليس من خلال استصلاح الأراضي فقط ولكن نتحدث عن إضافة القيمة المضافة من خلال إنشاء منطقة صناعية لتصنيع المنتجات الزراعية، والمساعدة في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة، كما أن دعم النشاط الزراعي يجلب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد الدولة، وبالنسبة لحجم الزيادة نتحدث عن مساحة 4.5 مليون فدان بحلول 2027».

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