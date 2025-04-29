أحمد صلاح حسني ينفي شائعة وفاته ويطمئن الجمهور: متقلقوش أنا كويس

كتبت - نورهان نصرالله

طمأن الفنان أحمد صلاح حسني جمهوره على حالته الصحية، بعد شائعات انتشرت في الساعات الماضية عن وفاته، قائلا في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه بخير ولا صحة للشائعات التي أثارت قلق جمهوره ومحبيه.

وخرج الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نافيا الشائعات التي انتشرت على نطاق واسع وأثارت قلق جمهور الفنان أحمد صلاح حسني.

وطالب الدكتور أشرف زكي في تصريحات لـ«الوطن»، الجمهور بعدم الانسياق خلف الشائعات التي ليس لها مصدر رسمي، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة، قائلا: «نرجو من الجميع تحري الدقة قبل نشر أخبار مغلوطة».