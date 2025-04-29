امتحانات الترم الثاني 2025 للجامعات.. تحديد الجداول وفقا لظروف كل كلية

امتحانات الترم الثاني 2025 للجامعات.. تحديد الجداول وفقا لظروف كل كلية

امتحانات الترم الثاني 2025 للجامعات.. تحديد الجداول وفقا لظروف كل كلية

كتبت: بسمة عبدالستار

تزامنًا مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول لطلاب الجامعات، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للجامعات وذلك بعد أن تنتهي الدراسة في أواخر شهر مايو المُقبل.

امتحانات الترم الثاني 2025 للجامعات

ووفقًا لما أعلنت الوزارة، فإن موعد امتحانات الترم الثاني 2025 للجامعات سيُعقد خلال شهر يونيو، فضلًا عن أن الجداول والمواعيد ستختلف من كل إلى أخرى حسب طبيعة الامتحانات والدراسة في كل كلية داخل الجامعات.

الإعلان عن الامتحانات قبلها بمدة لا تقل عن أسبوعين

كما نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن إعلان الجداول الخاصة بامتحانات الترم الثاني 2025 للجامعات سيتم الإعلان عنها قبل أن تبدأ بمدة لا تقل عن أسبوعين حتى يتمكن كافة الطلاب من الاستعداد لهذه المرحلة.

وهناك بعض الجامعات قد أعلنت عن مواعيد الامتحانات والتي منها جامعة قناة السويس والتي ستبدأ في الامتحانات العملية في الفترة من 10 لـ22 مايو المُقبل.

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