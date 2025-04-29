رئيس جامعة المنيا: 45 مليون جنية أرباح صندوق التأمين على آعضاء هيئة التدريس والعاملين

عقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، اجتماع الجمعية العامة العادية لأعضاء صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة، بحضور الدكتور جمال خيري، عضو مجلس إدارة الصندوق وأمين سر الاجتماع ، وفردوس النزهي امين الصندوق، ومنال عبدالعاطي، مدير الصندوق، ولفيف من عمداء الكليات ووكلائها، واعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا.

دراسة زيادة الميزة التأمينية لأعضاء الصندوق

ناقش أعضاء مجلس إدارة الصندوق خلال الاجتماع، تقرير نشاط الصندوق، والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات، واعتماد القوائم المالية والميزانية للصندوق عن العام المنتهي٬ وكذلك مناقشة تعيين مراقب حسابات الصندوق وتحديد اتعابه.

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، حرص الجامعة الحفاظ على استمرارية تنمية موارد الصندوق بالصورة التي تضمن الحفاظ على حقوق أعضائه، وتعظيم الاستفادة الخدمية منه بما يليق بمنتسبي الجامعة التي تسعى قيادتها لتطوير البشر والحجر بها، للنهوض بها على كافة الأصعدة ومنها دراسة زيادة الميزة التامينية لاعضاء الصندوق.

مقارنة بين عدد الحالات والمزايا المنصرفة

كما استعرض خلال اللقاء الجُهود المبذولة من مجلس الإدارة والعاملين بالصندوق، وعرض بيان تقديري بالمصروفات والإيرادات التي وصلت إلى 45 مليون جنيه، علاوة على توضيح مقارنة بين عدد الحالات والمزايا المُنصرفة عن عامي 2023/ 2024 ومقارنة بين زيادة الميزة المنصرفة للأعضاء من 2016 حتى 2024.