بالخطوات.. طريقة شراء منتجات «التموين» بتخفيضات من منصة أمازون مصر

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية شراء السلع التموينية ومنتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال منصة «أمازون مصر»، وذلك في إطار الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين عبر مختلف الوسائل الحديثة، والاستفادة من أحدث وسائل التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية.

خطوات شراء منتجات التموين بتخفيضات من منصة أمازون مصر

ووفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا، تشمل قائمة المنتجات المطروحة عبر منصة «أمازون مصر» مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية وغير الغذائية، بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية وغيرها من السلع الاستهلاكية، بتخفيضات تصل إلى 10%.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات شراء منتجات التموين بالتخفيضات من منصة «أمازون مصر»:

1- تبدأ خطوات شراء منتجات التموين بتخفيضات من منصة أمازون مصر، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة.

2. تصفح المنتجات عبر المنصة.

3. البحث عن أسماء المنتجات التي طرحتها وزارة التموين للشراء عبر المنصة، مثل: «مربى قها، معطر الشبراويشي، زيت طعام وصاية، مسحوق سافو».

4. اختيار المنتج المطلوب، ثم الضغط على «إضافة إلى عربة التسوق».

5. تتيح المنصة خصمًا بنسبة 10% عند الدفع باستخدام بطاقة «فودافون كاش» عبر الإنترنت.

6. تتيح المنصة شحنًا مجانيًا لجميع الطلبات.

أسعار منتجات التموين من منصة أمازون مصر

ووفقًا للموقع الرسمي للمنصة، جاءت أسعار المنتجات الغذائية التي طرحتها وزارة التموين كما يلي:

- مربى قها 350 جرامًا بسعر 29.25 جنيهًا.

- مربى قها 900 جرام بسعر 65.75 جنيهًا.

- بودرة مصنوعة يدويًا من «سافو» 500 جرام بسعر 29 جنيهًا.