جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. اعرف شكل ومواصفات الأسئلة

انتهت وزارة التربية والتعليم، من وضع أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي للنظامين القديم والحديث والمقرر تبدأ يوم 15 يونيو المقبل، وذلك وفقاً لجدول امتحانات الثانوية العامة 2025 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والذي يستمر حتى يوم 10 يوليو.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت إجراءات طباعة امتحانات الثانوية العامة 2025، مشيرا إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون موحدة في جميع المواد الدراسية باستثناء مادة الأحياء سيكون مختلف، وذلك أن امتحان الأحياء في النظام القديم سيكون وفق المنهج القديم للأحياء، الذي درسه الطلاب العام الماضي، بدون جيولوجيا، أما امتحان الأحياء للنظام الحالي فهو مختلف، لأنه سيتضمن أسئلة من منهج الجيولوجيا في نفس امتحان الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 نظام جديد



- يوم الأحد 15 يونيو المقبل في التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ.

- يوم الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة.

- يوم الخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 نظام القديم

- يوم الأحد 15 يونيو 2025: امتحان مادة التربية الدينية والوطنية.

- يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025: امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 22 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الخميس 26 يونيو 2025: امتحان الفيزياء والتاريخ.

- يوم الأحد 29 يونيو 2025: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025: امتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.

- يوم الخميس 3 يوليو 2025: امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأحد 6 يوليو 2025: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع.

- يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

- يوم الخميس 10 يوليو 2025: امتحان الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق.

مواصفات وشكل اسئلة امتحانات الثانوية العامة

ومن جانبة أتاحت وزارة التربية والتعليم، النماذج الاسترشادية للثانوية العامة 2025 لشهر إبريل بمواصفات الورقة الفنية وشكل وعدد الأسئلة والدرجات كبروفة للطلاب قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، ويمكن للطلاب الدخول عبر هذا الرابط لاطلاع علي النماذج، مؤكدا أن النماذج ستكون صورة طبق الأصل من امتحانات الثانوية العامة من حيث شكل ومواصفات الأسئلة.