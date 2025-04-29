آخر ما كتبته مصممة الأزياء جينا سلطان قبل وفاتها.. رسالة حب وأمنية

آخر ما كتبته مصممة الأزياء جينا سلطان قبل وفاتها.. رسالة حب وأمنية

آخر ما كتبته مصممة الأزياء جينا سلطان قبل وفاتها.. رسالة حب وأمنية

كتبت- نرمين عزت

في فترة قصيرة استطاعت مصممة الأزياء جينا سلطان أن تكسب مكانة في قلوب السيدات بتصميماتها الفريدة، وبين يوم وليلة رحلت عن عالمنا وتركت أمنية كانت تتمناها ورسالة حب للبلد عبر المنشورات التي شاركتها على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وعدد كبير من رسائل أصدقائها التي سيطرت عليهم الصدمة.

آخر ما كتبته مصممة الأزياء جينا سلطان قبل وفاتها

في آخر منشور شاركته جينا سلطان مصممة الأزياء الراحلة عبر صفحتها على «فيسبوك»، نشرت فيديو من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمعز مع الرئيس السيسي، وعلقت برسالة حب للبلد قائلة: «بلدي في حبَّ العين ياااااه بحبك يا مصر».

جينا

وفي رسالة قديمة كتبتها في رمضان الماضي، تمنت أن تبقى لمة أصدقائها حولها للأبد: «فعلاً هي اللمة الحلوة، أصحابي وعشرة العمر، يا رب دايمًا مع بعض، كل اللي في الصورة أجمل قلوب في الدنيا، يارب دايمًا نتجمع على الحب».

من هي جينا سلطان؟

مصممة الأزياء الراحلة جينا سلطان من الأسماء البارزة في عالم الموضة، إذ بدأت رحلتها مع هذا المجال في عام 2003، لكن الانطلاقة الحقيقية كانت في عام 2008، عندما نظمت أول عرض أزياء خاص بها.

تخرجت مصممة الأزياء الراحلة جينا سلطان في جامعة عين شمس، كما عملت في التدريس الجامعي لعلم النفس في الجامعة نفسها، إلا أنها فضلت عالم الأزياء والموضة، لذا درست مجال تصميم الأزياء بأكاديمية فلورنسا للتصميم في إيطاليا، وفق ما نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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