السياحة العلاجية المصرية تشارك للمرة الأولى في سوق السفر العربي بالإمارات

شاركت مصر بوفد سياحي في الدورة الـ 32 من معرض سوق السفر العربي المقام بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 28 أبريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل، بوفد ترأسه شريف فتحي وزير السياحة والآثار الذي افتتح اليوم الجناح المصري المشارك بالمعرض والذي شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار.

وقالت وزارة السياحة والآثار، إن مساحة الجناح المصري المشارك بالمعرض هذا العام تبلغ 800 متر مربع، ويضم 77 عارضًا، ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص 38 فندقًا و35 شركة سياحة، و3 شركات طيران مصرية هي (مصر للطيران، وإير كايرو، ونسمة)، بجانب مشاركة محافظة البحر الأحمر باستعراض المنتجات الثرية التي تتمتع بها المحافظة.

يضم 77 عارضًا ممثلين عن القطاع السياحي

وأضافت وزارة السياحة في بيان صحفي اليوم، أنه للمرة الأولى يشارك بالجناح المصري ضمن العارضين المصريين المشاركين بالمعرض، إحدى شركات السياحة المتخصصة في مجال السياحة العلاجية والتي تقوم من خلال مشاركتها بالترويج لهذا المنتج السياحي في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن الجناح المصري يضم مجموعة من شاشات العرض الكبيرة والصغيرة التي تُبرز مجموعة متنوعة من المواد الترويجية من صور وأفلام ترويجية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة، ومنها شاشات عرض إلكترونية تفاعلية ديناميكية موجودة على أرضية الجناح تعرض مجموعة متنوعة من المواد الترويجية من صور متحركة للمنتجات السياحية في مصر، فضلًا عن وجود شاشة عرض أخرى ثلاثية الأبعاد تعرض بالتناوب المنتجات السياحية المختلفة الموجودة في مصر منها السياحة الشاطئية والسياحة الصحراوية والسياحة الثقافية وغيرها، حيث تعطي للزائر فرصة من خلال الضغط على الزر الموجود بها التنقل بين المنتجات المختلفة التي يفضلها للتعرف على مقوماتها في مصر.

وضع لافتات دعائية خاصة بالمقصد السياحي المصري

ولفتت الوزارة إلى أن تصميم هذا الجناح مستوحى من تصميم عمارة المعابد المصرية القديمة مما يعكس عراقة الحضارة المصرية، موضحة أنه تم وضع لافتات دعائية خاصة بالمقصد السياحي المصري على جوانب الجناح، مشيرة إلى أن الجناح يضم جزءًا خاصًا يعرض بعض المستنسخات الخاصة بالملك الذهبي توت عنخ آمون ولا سيما لأكثر القطع الأثرية تميزًا والتي وُجدت داخل مقبرته منها التابوت الذهبي والقناع الخاص به والمقصورة والأواني الكانوبية، وذلك في إطار الترويج للمتحف المصري الكبير وافتتاحه الرسمي يوم 3 يوليو المقبل، وخاصة أن المتحف سيعرض للمرة الأولى المجموعة الكاملة لكنوز الملك الشاب توت عنخ آمون.

وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد بالجناح مكتب للاستعلامات لاستقبال زائري الجناح المصري، ولتوزيع النشرات السياحية الدعائية والمواد الترويجية المختلفة عن مصر. كما يتم توزيع هدايا تذكارية على الجمهور من زائري الجناح، فضلًا عن وجود غرفتين لعقد الاجتماعات مع كبار الزوار، وغرفة استقبال وانتظار، ومنطقة للخدمات، إلى جانب عازفة للهارب تعزف المقطوعات الموسيقية ذات الطابع الفرعوني.