إيرادات الأفلام تتراجع في شباك التذاكر.. «الصفا ثانوية بنات» في المركز الثال

كتبت - نورهان نصرالله:

لليوم الثالث على التوالي، تواصل إيرادات الأفلام المعروضة حاليا في السينمات تراجعها في شباك التذاكر، حيث سجلت في آخر 24 ساعة تراجع بلغ 10% مقارنة بإيرادات أمس الأول، إذ حقق إجمالي إيرادات بلغ مليون و422 ألف جنيه، عن أمس الاثنين، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

حافظ فيلم سيكو سيكو على تواجده في المركز الأول بقائمة الإيرادات، إذ حقق إيرادات بلغت مليون و175 ألف جنيه، ما يمثل تراجعا بنسبة 13% مقارنة بإيرادات أمس الأول، وذلك عن إجمالي بيع 9 آلاف و686 تذكرة.

114 ألف جنيه لـ نجوم الساحل في 24 ساعة

وتواجد فيلم نجوم الساحل في المركز الثاني بقائمة الإيرادات، محققا 114 ألف جنيه، عن إجمالي بيع 1037 تذكرة، يليه في المركز الثالث فيلم الصفا ثانوية بنات والتي بلغت إيراداته 86.9 ألف جنيه، وذلك عن بيع 857 تذكرة، أما في المركز الرابع جاء فيلم استنساخ بـ 39.4 ألف جنيه، مقابل بيع 363 تذكرة سينما.



وفي المركز الخامس والأخير، يتواجد فيلم فار بـ7 أرواح الذي بالرغم من تراجع إيراداته بنسبة بلغت 2.5%، إلا أنه حقق زيادة في مستوى التذاكر، إذ باع في آخر 24 ساعة 57 تذكرة، مقابل 46 تذكرة باعها يوم الأحد.