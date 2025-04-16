تحذيرات من عاصفة شمسية تضرب الأرض.. ماذا يحدث؟

كتبت: منة الصياد

حالة من القلق أعرب عنها خبراء علوم الفضاء، بعدما تم إصدار التحذيرات من عاصفة شمسية وجيومغناطيسية قوية تستهدف الأرض، والتي يمكن أن تؤدي لتعطيل التكنولوجيا بصورة كبيرة، مع احتمالية ظهور عروض سماوية مذهلة من الأضواء الشمالية في أجزاء من الولايات الأمريكية الشمالية وأجزاء من الغرب الأوسط حتى ولاية أوريجون.

معلومات عن العاصفة الشمسية

وأصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تحذيرات من عاصفة شمسية وعواصف أخرى جيومغناطيسية من الفئة G3، حيث يتم تصنيف تلك العواصف على مقياس من خمس درجات، وتعد الفئة G5 الأكثر تطرفًا، بحسب شبكة «msn» الأمريكية.

وتحدث تلك العواصف عادة بعد وقوع عدة عمليات طرد كتلي إكليلي، أو عمليات طرد كبيرة للمجال المغناطيسي والبلازما من الجزء الخارجي من الغلاف الجوي للشمس.