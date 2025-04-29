«خروج مبكر وتسلق تلاميذ للسور».. محافظ بني سويف يحيل مدير مدرسة للتحقيق

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وكيلة وزارة التربية والتعليم، بإحالة مدير مدرسة إدريجة للتعليم الأساسي والقيادات التعليمية المعنية إلى التحقيق، وذلك بعد رصده مشهد خروج عدد من الطلاب قبل انتهاء اليوم الدراسي، فضلاً عن تسلق بعضهم سور المدرسة لمغادرتها، مشددًا على ضرورة التعامل الحاسم مع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توجيهات صارمة من محافظ بني سويف

وأكد المحافظ في تعليماته: «أنا مش هاسيب أي تقصير في انضباط العملية التعليمية، واللي مش قد المسؤولية مش هيبقى مكانه.. لازم يبقى فيه مرور يومي على المدارس، ومفيش حاجة اسمها الطلبة تخرج قبل معادها، والكلام ده هيتعمم على كل الإدارات، واللي مش هيلتزم هيتحاسب فوراً».

لجنة مرور ميداني مفاجئ على المدارس في بني سويف

وكلف محافظ بني سويف بتشكيل لجنة من المديرية تحت إشراف مسؤولين من ديوان عام المحافظة، للقيام بمرور ميداني يومي مفاجئ على المدارس لمتابعة الانضباط، على أن يتم رفع تقارير يومية بنتائج المرور.

محافظ بني سويف يتفقد مدارس مركز الواسطى

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمدارس مركز الواسطى، لمتابعة مستوى الخدمة التعليمية من خلال متابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

الالتزام بخطة توزيع المنهج

واستهل المحافظ جولته بمدرسة علية توفيق الثانوية بنات، التابعة لإدارة تعليم الواسطى، متفقدًا عددًا من الفصول الدراسية، واطّلع على أسلوب شرح المواد وتفاعل الطالبات، مؤكدًا أهمية بيئة تعليمية محفزة، مع الالتزام بخطط توزيع المناهج والانضباط في الحضور.

كما زار المحافظ معرض الصحافة والأنشطة الفنية بالمدرسة، حيث أشاد بمستوى اللوحات الفنية والمقالات التي تناولت موضوعات وطنية مثل المبادرة الرئاسية "بداية للتنمية البشرية"، إضافة إلى معرض مشغولات يدوية لطالبات المدرسة تميز بالدقة والإبداع، ثم شاهد عرضًا رياضيًا في الكاراتيه وفقرة غنائية وطنية.

مناظرة ثقافية

وخلال تفقده لمكتبة المدرسة، تابع المحافظ مناظرة ثقافية بين مجموعتين من الطالبات حول «الكتاب الورقي المطبوع والكتاب الإلكتروني»، حيث أبدت الطالبات مهارات عالية في الطرح والنقاش، وعبّر المحافظ عن إعجابه بالمناظرة وأدلى برأيه في النقاش.