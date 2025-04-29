محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 197 من قروض مشروعات الشباب

كتب: آية حسنين

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 197 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر مارس الماضي وذلك بإجمالى 700 ألف جنيه موزعة على 9 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 197 من قروض الشباب

وقال إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 19 شابا وفتاة 7 من الذكور، 2 من الإناث، وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 133.8 مليون جنيه استفاد منها 13619 شابا وفتاة منهم 6460 ذكرا - 7159 أنثى.