محافظ الدقهلية يوجه بألا يزيد سعر الطماطم عن 8 جنيهات

كتبت - آية حسنين

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رسائل إلى أصحاب المنافذ المختلفة الخاصة بالسلع الغذائية والخضروات والفواكه والأسماك في محافظة الدقهلية من أجل الاهتمام بتطبيق التخفيضات وتوفير السلع للمواطن البسيط.

وأكد محافظ الدقهلية في خطابه لأحد أصحاب المنافذ الخاصة ببيع الأسماك في محافظة الدقهلية أن السمك هو الأكل الأساسي للمواطن البسيط: «لازم تعرف أن السمك هو أكل الغلابة، كلامي واضح وصريح، مبتكلمش علي الموز بكام أو التفاح بكام، لكن بتكلم علي البصل بكام والطماطم بكام في المنافذ، والسمك بكام».

سعر الطماطم لا يزيد عن 8 جنيهات

ووجه محافظ الدقهلية ألا يزيد سعر كيلو الطماطم في المنافذ عن 8 جنيهات: «وصيت أن الطماطم شعرها ميزدش عن 8 جنيهات، خلينا في اكل الغلابة فلو مؤمن إنك توفر الأسعار بأقل الاسعار للمواطنين تمام لكن لو غير مؤمن بتخفيضات الأسعار والالتزام بها امشي وغيرك هيجي يأخذ المنفذ ويلتزم بالأسعار».

وأكد محافظ الدقهلية أن شغله واهتمامه الأول هو توفير السلع الأساسية للمواطن البسيط من خلال المنافذ المختلفة وسوق اليوم الواحد: «شغلي الشاغل وهمي الأول هو إزاي أوفر السلع الأساسية للمواطن البسيط»



وكان محافظ الدقهلية قام بعمل جولة مفاجئة علي عدد من منافذ بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية، وأكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية بمنافذ البيع، على أن يكون بيعها بأقل من سعر السوق، كما وجه بتوفير أنواع الأسماك بالمنافذ وخاصة أسماك البلطي بأسعار ميسرة، باعتبارها أحد أهم السلع الغذائية للمواطن البسيط.



