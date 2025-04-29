كرنفال سنوي للسيارات الكلاسيكية والتاريخية للترويج للسياحة المصرية

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، نظم نادى السيارات والرحلات المصرى وغرفة السيارات الكلاسيكية والتاريخية بالنادي كرنفاله السنوي للسيارات الكلاسيكية والتاريخية، ليواصل بذلك تقليداً سنوياً أصبح علامة مميزة لعشاق ومحبى السيارات الكلاسيكية فى مصر.

وقالت وزارة السياحة والآثار فى بيان صحفي اليوم، إن موكب السيارات انطلق فى جولة بدأت من أمام مقر النادى بشارع قصر النيل مروراً بميدان التحرير ثم إلى كوبرى قصر النيل حتى دار الأوبرا المصرية، ثم العودة عبر شوراع وسط البلد وميدان سليمان باشا، ليختتم الموكب جولته أمام مقر النادى، فى استعراض يعكس رقى التصميم وروح العصر الذى تنتمى إليه كل تحفة منهم.

الفعاليات تساهم فى الترويج السياحي لمصر



أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أهمية مثل هذه الأحداث والفعاليات التي يتم تنظيمها مما يساهم في الترويج السياحي لمصر وما بها من تنوع في منتجاتها السياحية وجذب شرائح مختلفة من السائحين إليها وتحقيق مستهدفاتها في زيادة النمو السياحي.



وأوضح المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الهيئة تحرص على رعاية هذا الكرنفال سنوياً لإلقاء الضوء علي مصر كمقصد سياحي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، لافتاً إلى أن هذا الكرنفال لا يُعد مجرد عرض فنى راق، وإنما احتفال حقيقي يهدف إلى إحياء هذا التراث النادر وتجديد الصلة بينه وبين الأجيال المتعاقبة ويسهم فى نشر الوعى بأهمية الحفاظ على هذا النوع النادر من التراث.

السيارات الكلاسيكية

وأوضح يوسف أن هذا الكرنفال منح لمحبى السيارات الكلاسيكية فرصة رائعة للعودة إلى أجواء الزمن الجميل حيث شارك به ما يزيد عن 50 سيارة من أندر وأفخم السيارات الكلاسيكية والتاريخية التى يعود تاريخ تصنيع بعضها إلى أكثر من 80 عاماً، من أشهر الماركات العالمية مثل رولزرويس، بنتلي، كاديلاك، بويك، جاجوار، مرسيدس، وشيفروليه، ويحمل بعضها ذكريات مالكيها السابقين من مشاهير الفن والسياسة.