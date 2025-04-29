أمين الأمم المتحدة: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنّ حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، مشددًا على أنّ الوضع في قطاع غزة يسير من سيء إلى أسوأ، وأنّ حل الدولتين يتجه إلى نقطة اللاعودة.

إدخال المساعدات إلى غزة

وأوضح جوتيريش: «إدخال المساعدات وحماية المدنيين في قطاع غزة لا يقبل التفاوض، وحان الوقت لوقف تهجير سكان قطاع غزة».

وشدد على أنّ إسرائيل ملزمة كونها سلطة الاحتلال بضمان دخول الغذاء والمساعدات للأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أنّ غزة يجب أن تبقى جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

أزمة إنسانية خانقة

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة نتيجة للعمليات العسكرية المستمرة.

وتشير التقارير إلى مقتل أكثر من 25 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 60 ألف آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من 80% من السكان.​

وجدد جوتيريش دعوته إلى المجتمع الدولي للالتزام بحل الدولتين، معتبرًا أن رفض هذا الحل سيطيل أمد الصراع ويزيد من معاناة المدنيين، مشيرًا، إلى أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء.​