رئيس أنجولا: دور مصري حيوي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية

قال الرئيس الأنجولي جواو لورينسو، إنه تم التطرق خلال المشاورات مع الرئيس السيسي، للحديث عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر لعبت دورا هاما من أجل إيجاد حل دائم للنزاع الذي استمر لـ80 عامًا.

إرساء السلام في الشرق الأوسط

وأضاف لورينسو في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام ومصر عقدت في القاهرة قمة وتم الموافقة على خطة إعادة إعمار قطاع غزة لإرساء السلام في هذا الإقليم.