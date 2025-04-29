مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ندعو دول العالم لدعم خطة إعمار غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ندعو دول العالم لدعم خطة إعمار غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ندعو دول العالم لدعم خطة إعمار غزة

كتب: شريف سليمان

قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إنّ القيادة الفلسطينية ملتزمة بحل الدولتين بينما إسرائيل لا تلتزم بذلك، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

حق تقرير المصير في غزة

وأضاف منصور، أنّ هناك حلولا لضمان عدم عودة حماس لحكم قطاع غزة: «ندعو كل الدول لدعم حقنا في تقرير المصير، ندعو كل الدول إلى دعم الحكومة الفلسطينية وخطة إعمار غزة، والشعب الفلسطيني يحق له أن يحظى بحماية دولية».

يأتي هذا التصريح في وقت حساس، حيث تواصل إسرائيل بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما يهدد فرص تحقيق حل الدولتين.

وكان منصور قد دعا في وقت سابق مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير فعالة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام قبل فوات الأوان. ​

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