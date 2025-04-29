خالد الجندي: الولاء للوطن يظهر في وقت الشدة

كتب: شريف سليمان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل إنسان عنده انتماء، لكن ليس كل إنسان عنده ولاء، وهذا فرق يجب أن يفهمه الناس.

الفرق بين الانتماء والولاء

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء: «خلاصة الصورة اللي عاوز أقولها لك، إن الانتماء معناه إنك جزء من كيان، طب والولاء؟ معناه إنك تدافع عن الكيان ده، تحميه، تخلص ليه، وتضحي عشانه».

وتابع خالد الجندي: «الانتماء بييجي جبري، يعني مجرد ما اتولدت في بلد، بقيت منتمي ليها، اتولدت في عيلة، بقيت منتمي ليها، اتعلمت في جامعة معينة، بقيت منتمي ليها، ده اسمه انتماء، وده شعور طبيعي، لكن الولاء لا.. ده اختيار، وإخلاص، وعمل، وتضحية".

وأوضح: «في دوائر كتير للانتماء.. ديني، إقليمي، مهني، علمي، لغوي، رياضي، ثقافي، وكل الدوائر دي بيبقى ليها روابط زي النقابات والاتحادات، وده بيأكد إن الانتماء متجذر في حياتنا».

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «لكن الولاء موضوع تاني، الولاء معناه إنك مش بس تحب بلدك أو عيلتك أو جماعتك، لأ، تدافع عنها، وتدفع عنها، وتضحي عشانها، وتشتغل بإخلاص عشان مصلحتها، سواء في وقت السلم أو الحرب».

الولاء يظهر وقت الشدة

وأكد: «اللي خرجوا عن بلدنا، وهاجموها، ممكن يكون عندهم انتماء، لكن أكيد ما عندهمش ولاء، لأن الولاء بيظهر وقت الشدة، وقت المواقف الصعبة»، مشيرا إلى أن «الانتماء شعور داخلي، أما الولاء فالتزام عملي وفعلي، الانتماء بييجي من النشأة، لكن الولاء بيبان وقت الشدة».

وأوضح: "الإحساس إنك مصري، ده بيولد عندك الانتماء، لكن خدمتك لبلدك، وتضحيتك عشانها، ده اسمه ولاء".

وتابع: "فيه حكمة جميلة بتقول: الانتماء شعور بيربطك بالمكان، والولاء فعل بيحمي المكان.. الإسلام اتكلم عن الاتنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا، وده معناه انتماء وولاء مع بعض».