محافظ بني سويف يقرر منح المدارس إجازة غدا لعدم استقرار الأحوال الجوية

محافظ بني سويف يقرر منح المدارس إجازة غدا لعدم استقرار الأحوال الجوية

محافظ بني سويف يقرر منح المدارس إجازة غدا لعدم استقرار الأحوال الجوية

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قرارًا بتعليق الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة؛ وذلك نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لعاصفة ترابية شديدة.

استجابة لأولياء الأمور

جاء قرار محافظ بني سويف استجابةً لحالة القلق المتصاعدة بين أولياء الأمور على مدار الساعات الماضية، وبخاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن منخفض جوي يعرف برياح الخماسين، الذي يصاحبه نشاط شديد للرياح بسرعة تتراوح ما بين 40 و60 كيلومترا في الساعة، وهبّات قد تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، ما يؤدي إلى عواصف ترابية حادة تؤثر على الرؤية الأفقية خاصة في شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

تعليق الدراسة غدا

وشهدت مجموعات ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبات مكثفة بتعليق الدراسة لحماية الطلاب من المخاطر الصحية، وتفاديًا لأي أضرار صحية أو حوادث نتيجة العاصفة، خاصة وأن الطلاب لديهم امتحانات شهرية ولا يجب تعريضهم للخطر.

تعميم القرار على الإدارات التعليمية

من جانبها، أكدت وكيل تعليم بني سويف أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم تعميم القرار على الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرة إلى أنه سيتم نشر القرار رسميًا عبر الصفحة الرسمية للمديرية لتيسير التواصل مع أولياء الأمور والطلاب.

يذكر أن وزارة البيئة أفادت بتلقيها تقارير من منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، تؤكد تدهور جودة الهواء اليوم وغدًا بسبب الرمال المثارة والرياح، وناشدت المواطنين وخاصة كبار السن ومرضى الجهاز التنفسي بتجنب الأنشطة الخارجية خلال هذه الفترة، كما تواصل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، متابعة أي شكاوى على مدار الساعة عبر تطبيق واتس آب على الرقم 01222693333.

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