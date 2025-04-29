إزالة حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في 4 مناطق بالجيزة

استعرض المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تقرير مديرية الزراعة بشأن جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء خارج الحيز العمراني.

وذكرت محافظة الجيزة، في بيان، أن مديرية الزراعة بالجيزة بالتعاون مع مركز ومدينة كرداسة شنت حملة مكثفة لإزالة المخالفات خارج الحيز العمراني على طريق صفط اللبن، ما أسفر عن إزالة عدة مخالفات بناء تعدت على أراضٍ زراعية بشكل غير قانوني، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالتصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأضافت المحافظة أن مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة نفذت حملة أخرى ناجحة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية منشأة البكاري بمركز الجيزة، في إطار خطة موسعة للتعامل السريع مع أية محاولات للتعدي، وفي ناحية صفط اللبن نفذت أيضا مديرية الزراعة حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان عدم تكرار تلك المخالفات.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه في مركز العياط، تم تنفيذ حملة ناجحة لإزالة سور لمخالفة معاودة تعدٍ على الأراضي الزراعية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إضافة إلى إزالة حالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 30 مترا على الطريق السريع بقرية الجمله نطاق وحدة المتانيا بمركز العياط، كما تم رصد حالة بناء مخالف بناحية قرية الشوبك الشرقي بمركز الصف لحوائط من البلوك الابيض على مساحة 60متر وإزالتها علي الفور.

إزالة أسوار مخالفة

وأكدت محافظة الجيزة إلى أن ناحية شبرامنت شهدت حملة لإزالة سور مخالف، بالتنسيق مع مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق الكامل مع الإدارة الزراعية.

وفي كرداسة، تم إزالة سور مخالف ببني مجدول مبني بالطوب الأبيض البلوك والأسمنت وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، مشدداً على ضرورة التحرك السريع والفوري لإزالة أي مخالفات مع إتخاء الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة.

شهدت الحملات متابعة من المهندس عبد السلام البغدادي مدير مديرية الزراعة والإدارات الزراعية والمراكز المعنية