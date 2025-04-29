«الأرصاد» تصدر خريطة تحذيرية: الوضع شديدة الخطورة في القاهرة والجيزة غدا

«الأرصاد» تصدر خريطة تحذيرية: الوضع شديدة الخطورة في القاهرة والجيزة غدا

«الأرصاد» تصدر خريطة تحذيرية: الوضع شديدة الخطورة في القاهرة والجيزة غدا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة تحذيرية من حالة الطقس غدا، حيث يضرب البلاد منخفض جوي خماسيني يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها صادر قبل قليل، تفاصيل الخريطة التحذيرية وأبرز المناطق ذات الخطوات المرتفعة.

خريطة تحذيرية من الأرصاد

وحذرت الأرصاد الجوية من الأحوال الجوية غدا، مؤكدة أن الوضع في القاهرة والجيزة شديد الخطورة.

أولاً: المناطق ذات الخطورة المرتفعة، وتشمل المحافظات التالية، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد.

مطروح - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - جنوب وشرق القاهرة - الجيزة - السويس - الإسماعيلية - شمال وجنوب الصعيد - خليج السويس - سيناء



الظواهر الجوية المتوقعة



نشاط رياح سرعتها (60-70 كم/س)

هبات رياح قوية (قد تصل إلى 80 كم/س)

الرمال والأتربة المثارة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى ما بين (500 - 1000 متر)

احتمالية تعطيل الحركة على الطرق



المناطق ذات الخطورة المتوسطة غدا


تشمل المحافظات التالية:

قنا - الأقصر - أسوان


الظواهر الجوية المتوقعة



نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

سرعة الرياح (40 - 60 كم/س)

الرؤية الأفقية تصل إلى 2000 متر


تحذيرات عامة من الأرصاد خلال العاصفة


ووهت الأرصاد الجوية، بعض التحذيرات للمواطنين منها الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار، والقيادة بحذر شديد على الطرق أثناء الرمال المثارة والأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات لمرضى الصدر والحساسية.

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