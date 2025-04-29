النائب إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز المحاكمة العادلة

النائب إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز المحاكمة العادلة

النائب إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز المحاكمة العادلة

كتب: شريف سليمان

قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنّ موافقة مجلس النواب على القانون تمثل لحظة تاريخية في الحياة التشريعية المصرية، إذ يأتي هذا التشريع بعد مرور 75 عاما على القانون القديم الصادر عام 1950.

وأضاف الطماوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة «dmc»، أن القانون الجديد ينسجم مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، الذي أتى بضمانات غير مسبوقة ترفع من كرامة المواطن وتُحقق العدالة الجنائية والاجتماعية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية مكون من 540 مادة

وتابع أن القانون الجديد، المكون من 540 مادة، يبدأ العمل به فور توقيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

ولفت إلى أن القانون يُعد بمنزلة "دستور ثانٍ" ينظم ممارسات المصريين لحقوقهم وحرياتهم العامة؛ بما يتماشى مع الضمانات الدستورية، وفي مقدمتها إعادة تنظيم دور النيابة العامة بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، بدلاً من الاعتماد على قاضي التحقيق كنظام أساسي.

وذكر أن من أبرز بنود القانون الجديد ما يتعلق بحماية خصوصية المنازل، إذ نص على عدم دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، كما جرى تنظيم وسائل المساعدة القضائية للأشخاص ذوي الإعاقة طوال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ما يمثل خطوة إنسانية وقانونية كبيرة نحو المساواة الكاملة في حقوق التقاضي.

إلغاء باب الإكراه البدني في القانون القديم

وأشار الطماوي إلى إلغاء باب الإكراه البدني الذي كان قائما في القانون القديم، واستبداله بأداء خدمة للمنفعة العامة، في خطوة تهدف إلى احترام كرامة المواطن، كما تم تطوير نظام الإعلان القضائي، إذ أُبقي على الإعلان التقليدي، مع إضافة الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة لضمان وصول العلم لأي إجراء قضائي.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا