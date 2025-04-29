«الصحة» تطالب مرضى الحساسية بعدم الخروج من المنزل غدا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال الساعات المقبلة، مع الرياح المثيرة للأتربة بالمحافظات، موضحًا أنه من المهم عدم الخروج إلا في الحالات الضرورية، مع تغطية الفم والأنف لتقليل استنشاق الأتربة، وشرب كميات كبيرة من المياه، وغلق جميع المنازل بشكل جيد.

الصحة تطالب مرضى الحساسية بعدم الخروج من المنزل

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يستوجب على أصحاب أمراض الحساسية، وعدم الخروج من المنزل، واستخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل في حالات الطوارئ، مع التأكيد على ارتداء الكمامة، والجلوس في أماكن قليلة الازدحام، واصطحاب الأدوية الخاصة بالحساسية.

رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات

وذكر أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات؛ للاستعداد التام مع توفير جميع مستلزمات الأدوية، مع زيادة عدد الأطباء المتخصصين في أمراض الصدرية.

وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة: «وزارة الصحة تعمل بشكل مستمر على تلبية الاحتياجات الدوائية، كما تكون على أتم استعداد للرعاية الصحية في حالات الطوارئ».