دبلوماسي سابق: توافق مصري أنجولي حول ملفات فلسطين والسودان والقرن الإفريقي

كتب: شريف سليمان

قال السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأنجولي جواو لورينسو ناقش ثلاثة ملفات رئيسية، تمثلت في العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في البحر الأحمر والقرن الإفريقي ووسط إفريقيا، إلى جانب قضايا المنظمات الإقليمية والدولية.

إصلاح وتطوير مؤسسات الاتحاد الإفريقي

وأوضح «حليمة»، أن اللقاء شهد توافقاً حول ضرورة إصلاح وتطوير مؤسسات الاتحاد الإفريقي، خاصة في ما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، فضلاً عن التأكيد على أهمية التمثيل العادل لإفريقيا داخل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضاف صلاح حليمة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة «dmc»، أنّ العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا تمتد بجذور عميقة في التاريخ، وتشمل مجالات متعددة، تشهد نمواً متزايداً في الجوانب الأمنية، لاسيما في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى التنسيق السياسي وتوحيد الرؤى والمواقف، والتعاون الاقتصادي المتنامي في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والبنية التحتية، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية الاتحاد الإفريقي 2063.

تعزيز التنسيق المشترك

وتابع، أنّ أهمية هذا اللقاء تتضاعف بالنظر إلى كون الرئيس الأنجولي يشغل حالياً رئاسة الاتحاد الإفريقي، وهو ما يعزّز التنسيق المشترك، خاصة في ظل عضوية البلدين في مجلس السلم والأمن الإفريقي، ما يمنحهما دوراً مؤثراً في التعامل مع تحديات القارة.

وأكد أن هذا التنسيق ينعكس إيجاباً على القدرة الإفريقية الجماعية في معالجة القضايا الأمنية والسياسية، لافتًا إلى أنّ القمة المصرية الأنجولية تناولت قضايا ذات أولوية إقليمية مثل القضية الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على ضرورة الوصول إلى حل دائم وعادل يستند إلى مبدأ حل الدولتين، كما شمل النقاش تطورات الأوضاع في السودان، وجنوب السودان، والصومال، والكونغو، مشيداً بدور أنجولا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في بعض النزاعات، وكذلك بدور مصر في دعم الاستقرار في القارة.