وفاة أسرة كاملة في إسبانيا بسبب انقطاع التيار الكهربائي

أدى انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال أمس الاثنين، إلى وفاة عائلة كاملة بسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، بعد استخدام مولد كهربائي أثناء انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين الأشخاص، وفقا لموقع سكاي نيوز.

وتم العثور على زوجين مسنين وابنهما متوفين في منزلهم في منطقة أورينسي، في شمال غرب إسبانيا، حوالي ظهر يوم الثلاثاء، وأكدت التقارير المحلية أن التسمم بأول أكسيد الكربون هو السبب في وفاتهم.

وفاة أسرة مكونة من أب وأم وابنهما



وقالت مصادر في خدمات الطوارئ، أن الزوجين يبلغان من العمر 81 و77 عاما، وأن ابنهما يبلغ من العمر 56 عاما، وهناك مؤشرات على أن التسمم حدث بسبب أعطال في مولد كهربائي يستخدم لتشغيل جهاز التنفس الصناعي.

وأدى انقطاع الكهرباء إلى توقف القطارات، وتوقف الطائرات، وتوقف خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة، وتعطل إشارات المرور وأجهزة الصراف الآلي، مما أدى إلى تعليق بعض العمليات الروتينية في المستشفيات.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية حالة الطوارئ الوطنية، كما عقدت هي والبرتغال اجتماعات طارئة لمجلس الوزراء بشأن هذه القضية.

سبب انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال

وصرحت شركة تشغيل شبكة الكهرباء في البرتغال بأن انقطاع التيار الكهربائي ناجم عن ظاهرة جوية نادرة، تسببت في تذبذبات في خطوط الجهد العالي جدًا، إلا أن شركة تشغيل شبكة الكهرباء في إسبانيا لم تؤكد حتى الآن أي سبب محتمل.