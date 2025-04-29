5 أشياء لا يجب تركها بالخارج وقت العاصفة الترابية

5 أشياء لا يجب تركها بالخارج وقت العاصفة الترابية

5 أشياء لا يجب تركها بالخارج وقت العاصفة الترابية

كتبت: نرمين عزت

في أوقات العواصف الشديدة، لا بدّ من الاستعداد الجيد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة العامة، وذلك لأن الرياح العاتية قد تتسبب في أضرار كبيرة ليس فقط للبشر، لكن هناك أشياء تتضرر أو تضر بأصحابها وقت تركها في الخارج مثل الملابس، وأيضا الكراسي والحيوانات وغيرها من الأشياء المهمة التي يجب أن تدخل البيت فورا، وفق موقع "health direct".

أشياء لا يجب تركها في الخارج وقت العاصفة

إذا وُجدت بعض الأغراض خارج المنزل في أماكن غير آمنة وقت العاصفة الترابية، من المهم أن تدخله فورا لتفادي الخسائر والحوادث المحتملة، ومن هذه الأشياء التالي:

- الحيوانات الأليفة: احرص على حماية الكلب أو القطة من العواصف الترابية لأن الرياح قد تؤذيهم.

- القصاري الصغيرة أو التي تتعرض للكسر بسهولة يمكن أن تطير وتكسر الزجاج أو تدمر زجاج السيارات في الشوارع، لذا يجب إدخالها.

- الكراسي والترابيزات البلاستيك الموجودة في البلكونة أو الجنينة، من الممكن أن تجعلها الرياح تطير في الهواء بعيدا وتسبب ضررا.

- المنشر المتحرك والغسيل، يجب أن يدخل البيت فورا وقت العاصفة لأن الغسيل سوف يطير بعيدا أو يتسخ ويحمل أتربة وفيروسات، كما قد يتعرض المنشر للتلف.

- اللافتات أو الديكورات الخفيفة، قم بإدخالها فورا حتى لا تطير وتسبب تلفا أو تؤذي المارة في الشوارع، وكذلك أيضا ألعاب الأطفال مثل الدرجات أو سكوتر أو كورة، يمكن أن تسبب حوادث.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا