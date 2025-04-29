5 أشياء لا يجب تركها بالخارج وقت العاصفة الترابية

كتبت: نرمين عزت

في أوقات العواصف الشديدة، لا بدّ من الاستعداد الجيد واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان السلامة العامة، وذلك لأن الرياح العاتية قد تتسبب في أضرار كبيرة ليس فقط للبشر، لكن هناك أشياء تتضرر أو تضر بأصحابها وقت تركها في الخارج مثل الملابس، وأيضا الكراسي والحيوانات وغيرها من الأشياء المهمة التي يجب أن تدخل البيت فورا، وفق موقع "health direct".

أشياء لا يجب تركها في الخارج وقت العاصفة

إذا وُجدت بعض الأغراض خارج المنزل في أماكن غير آمنة وقت العاصفة الترابية، من المهم أن تدخله فورا لتفادي الخسائر والحوادث المحتملة، ومن هذه الأشياء التالي:

- الحيوانات الأليفة: احرص على حماية الكلب أو القطة من العواصف الترابية لأن الرياح قد تؤذيهم.

- القصاري الصغيرة أو التي تتعرض للكسر بسهولة يمكن أن تطير وتكسر الزجاج أو تدمر زجاج السيارات في الشوارع، لذا يجب إدخالها.

- الكراسي والترابيزات البلاستيك الموجودة في البلكونة أو الجنينة، من الممكن أن تجعلها الرياح تطير في الهواء بعيدا وتسبب ضررا.

- المنشر المتحرك والغسيل، يجب أن يدخل البيت فورا وقت العاصفة لأن الغسيل سوف يطير بعيدا أو يتسخ ويحمل أتربة وفيروسات، كما قد يتعرض المنشر للتلف.

- اللافتات أو الديكورات الخفيفة، قم بإدخالها فورا حتى لا تطير وتسبب تلفا أو تؤذي المارة في الشوارع، وكذلك أيضا ألعاب الأطفال مثل الدرجات أو سكوتر أو كورة، يمكن أن تسبب حوادث.