10 نصائح مهمة عند قيادة السيارة خلال العاصفة الترابية غدا

كتب: إسراء عبد العزيز

تغيرات جوية عدة تسيطر على حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح غدًا لتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وقد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، لذا قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح عند قيادة السيارات خلال العاصفة الترابية للحفاظ على سلامة قائدي السيارات وأرواح المواطنين والممتلكات من الحوادث.

نصائح خلال القيادة في العاصفة الترابية

1- يجب أن يكون السائق على دراية بالظروف الجوية المتغيرة، وأن يظل يقظا وقادرا على قيادة آمنة لمنع الحوادث.

2- اتباع الإرشادات بالالتزام بحارة اليمين ويجب أن يترك مسافة كافية للأمان حتى يتمكن السائق من السير للخروج من الطريق السريع إذا استطاع.

3- إغلاق نوافذ السيارة جيدا لمنع دخول الغبار داخل السيارة

4- عدم القيادة بسرعات عالية لأن العواصف الترابية حتى لو كانت خفيفة تسبب اختلالا في توازن السيارة.

5- لا يجب التوقف في حارة بها إصلاحات، كما يجب على السائق الوقوف بالسيارة في وضع يضمن أنها على مسافة آمنة من الطريق الرئيسي وبعيدًا عن المركبات الأخرى.

6- يجب على السائق ترك مسافة مناسبة مع باقي السيارات.

7- التأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة.

8- التأكد من استعمال الأضواء الأمامية والخلفية للسيارة، لكن ليست بدرجة قوية حتى لا تؤثر على رؤية الآخرين على الطريق.

9- على السائق البحث عن طرق تخلو من الأشجار قدر الإمكان، خلال العواصف الترابية.

10- لتجنب الحوادث يمكن تجنب القيادة خلال العواصف الترابية قدر الإمكان، ويجب التأكد من إضاءة المصابيح الأمامية.