الأماكن الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية الساعات المقبلة.. الزموا المنازل

تحذيرات وجهتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية للمواطنين بشأن خالة الطقس، خلال ساعات قليلة، إذ إنّه من المتوقع أن يضرب البلاد منخفض جوي خماسيني، يؤدي إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار متفاوتة الشدة ورعدية.

الأماكن الأكثر تأثرا بالعاصفة الترابية الساعات المقبلة

إذ يتوقع الخبراء أنّ تنشط الرياح غدًا الأربعاء وتتراوح سرعتها بين 40 لـ60 كيلومترا/ ساعة، يصاحبها هبات رياح تتراوح سرعتها بين 70 و80 كيلومترا/ ساعة قد تصل لحد العاصفة، والرؤية الأفقية أقل من 500 متر في أثناء هبات الرياح على صحراء مطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وجنوب وشرق القاهرة والجيزة والسويس والإسماعيلية وخليج السويس وسيناء؛ ليكون الوضع حرج في تلك المناطق.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كيلومتراً / ساعة، والرؤية الأفقية تكون أقل من 2000 متر في محافظات الوجه البحري وقنا والأقصر وأسوان.

أماكن سقوط الأمطار غدا الأربعاء

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على محافظة مطروح، وتكون الأمطار متوسطة وقد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على السواخل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وتكون الأمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مدن القناة وسيناء وشمال الصعيد والقاهرة والجيزة والقليوبية.

تحذيرات من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض التحذيرات للمواطنين، وتتمثل تلك التحذيرات في ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار، فضلا عن قيادة السيارات على الطرق بهدوء أثناء الرمال المثارة والأمطار الغزيرة، مع ارتداء مرضى الصدر والحساسية الكمامات.